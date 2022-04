Litija, Dobovec in Siliko že v polfinalu 1. SFL

Ljubljana, 9. aprila - Litija, Dobovec in Siliko so prvi trije polfinalisti 1. SFL, o četrtem potniku pa bo odločala 3. tekma na Ptuju med gostitelji in Meteorplas Šic Barom. Danes bo jasno tudi, kdo bo 9. klub 1. SFL v novi sezoni, v konkurenci sta KMN Miklavž TBS Team 24 in FK Dobrepolje.