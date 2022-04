Dortmund še korak bližje končnemu drugemu mestu

Stuttgart, 8. aprila - Nogometaši dortmundske Borussie so za uvod v 29. krog nemškega prvenstva v gosteh premagali Stuttgart z 2:0. Z 19. zmago in skupaj 60 osvojenimi točkami so se utrdili na drugem mestu, pred tretjeuvrščenim Bayerjem iz Leverkusna pa imajo ob tekmi več devet točk naskoka.