Slovenske nogometašice boljše od Kazahstank

Nursultan, 8. aprila - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Nursultanu v Kazahstanu zabeležila zanesljivo zmago proti tamkajšnji reprezentanci. Varovanke Boruta Jarca so v sedmem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Avstraliji in Novi Zelandiji, slavile z 2:0 (2:0) in skočile na drugo mesto lestvice v skupini I.