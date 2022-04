V soboto popoldne pod Karavankami in ponekod v severovzhodni Sloveniji severni veter

Ljubljana, 8. aprila - Po podatkih Agencije RS za okolje bo v soboto zgodaj popoldne ob prehodu hladne fronte predvsem pod Karavankami in ponekod v severovzhodni Sloveniji severni veter lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Sunki burje na Primorskem bodo pozno popoldne in zvečer na izpostavljenih legah dosegli okoli 100 kilometrov na uro, so sporočili z Arsa.

Ponoči bo pretežno oblačno, v hribih na zahodu bo občasno možen rahel dež ali rosenje. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Zjutraj bo od 5 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija.

V soboto se sprva vreme še ne bo spremenilo, veter bo prehodno slabel. Pozno dopoldne se bo od severa začel čez Slovenijo pomikati pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo. Sprva bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo spuščala, predvsem na Notranjskem in Kočevskem lahko tudi do okoli 500 metrov nadmorske višine. Zvečer bodo padavine na severu že ponehale. Popoldne bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja. Dopoldne se bo še nekoliko segrelo, popoldne pa hitro hladilo.