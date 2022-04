Pahor ob dnevu Romov poudarja, da za vse veljajo enake pravice in dolžnosti

Murska Sobota, 8. aprila - Za vse nas veljajo enake pravice, iz katerih izhajajo tudi enake dolžnosti in odgovornosti, je na osrednji prireditvi od svetovnem dnevu Romov v Murski Soboti dejal predsednik Borut Pahor. Ob tem je Romom zaželel, da bo njihova prihodnost v Sloveniji in širše svetla prihodnost, z več povezovanja, spoštovanja in vključenosti.

Pahor je Romom najprej čestital ob prazniku, ki je po njegovih besedah vsakič pomembna priložnost, da se tudi v Sloveniji vedno znova spomnimo in zavedamo bogate kulture in identitete blizu 12 tisoč pripadnikov romske skupnosti, ki že leta živijo med nami.

"Živimo v eni državi, v naši skupni domovini, v kateri moramo skrbeti eden za drugega, se spoštovati, ceniti tako skupne vrednote kot različnosti, ki nas kot multikulturno družbo bogatijo," je poudaril Pahor. Dodal je, da je prav v času, ko smo priča celo vojnim grozotam, jasno, da mir, sožitje in strpnost ni nekaj, kar bi bilo samo po sebi umevno, ampak si je treba za to prizadevati.

Pomembno je, da spoštujemo temeljne vrednote, ki so nam skupne, na katerih je zgrajena naša domovina, naša država, naša širša skupna evropska domovina, na vseh naših demokratičnih tradicijah, na varovanju človekovih pravic, vladavini prava, na mirnem reševanju sporov, predvsem pa medsebojnem spoštovanju, strpnosti in sožitju, je povedal slavnostni govornik in častni pokrovitelj prireditve.

Spoštovanje vseh teh vrednot se po njegovem mnenju najbolje pokaže pri naših medsebojnih, čisto človeških odnosih, na ravni države, družbe kot celote, tudi v sodelovanju s pripadniki etničnih manjšin, kot je romska skupnost.

Pahor je še opozoril, da kljub nekaterim pozitivnim premikom ni storjenega dovolj, da bi se ključni problemi Romov reševali hitreje. Ob tem upa, da bo pričakovanja Romov upravičila posebna vladna delovna skupina za obravnavo romske problematike, kjer naj bi sprejemali jasne operativne sklepe in predloge za ukrepe na državni ravni, s katerimi bi odpravljali probleme Romov.

Pahor je enoti Vrtca Murska Sobota Romano na Pušči ob 60-letnici delovanja izročil posebno zahvalno listino. Prejel jo je tudi Darko Rudaš ob 20. obletnici uveljavitve instituta romskega svetnika v občinskih in mestnih svetih za dolgoletna vztrajna prizadevanja pri uveljavljanju položaja romskih svetnikov in za izjemen osebni prispevek k razvoju romske skupnosti. Za omenjene dosežke je obema plaketo Zveze Romov Slovenije podelil tudi predsednik zveze Jožek Horvat Muc.

V programu so nastopili malčki iz vrtca Romano, Romanu glasu, Nina in prijatelji, Erina in Kristjan Ilič, Jana in Matias, XY Band Karavan familija in plesalci Varidance iz Madžarske.