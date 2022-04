V Ljubljani vse pripravljeno za finale odbojkarske lige prvakov

Ljubljana, 8. aprila - Znani so vsi štirje finalisti, ki se bodo v ljubljanski dvorani Stožice 22. maja borili za evropsko krono. Ženski finale bo italijansko-turški, in sicer Imoco Volley Conegliano proti Vakifbank, moški finale pa sestavljata poljski Kedzierzyn Kozle in italijanski Trentino. Stekla je tudi že prodaja vstopnic.