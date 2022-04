V Ukrajini ob obisku visokih predstavnikov EU začeli izkopavati grobišče v Buči

Kijev, 8. aprila - Ukrajinski preiskovalci so danes začeli izkopavati množično grobišče v Buči, s čimer so po besedah policije začeli zgodnjo fazo postopka za vojne zločine proti ruskim vojakom, ki so mesto zasedli. Žrtvam pobojev sta se danes poklonila tudi visoka predstavnika EU, Ursula von der Leyen in Josep Borrell.