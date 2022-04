Evropske borze končale z rastjo; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali in tako sledili zgledu, ki ga je v četrtek nastavil newyorški Wall Street. Vlagatelji so predvsem pozdravili večjo jasnost glede dviga obrestnih mer v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je znižal.