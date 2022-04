Na OŠ Miška Kranjca s stropa odpadel del ometa, poškodovanih pet otrok

Ljubljana, 8. aprila - Na Osnovni šoli (OŠ) Miška Kranjca v Ljubljani je okoli 12. ure v eni od učilnic odpadel del ometa in poškodoval otroke, ki so se nahajali v učilnici. Dobili so predvsem odrgnine. Po prvih podatkih je lažje poškodovanih pet otrok, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, kjer še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka.