Ljubljanska borza v tem tednu s četrtodstotnim padcem

Ljubljana, 8. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v tem trgovalnem tednu v povprečju znižali, indeks SBI TOP je izgubil 0,24 odstotka. Najbolj so se podražile delnice Cinkarne Celje, in sicer za skoraj tri odstotke. Prometa je bilo za 5,77 milijona evrov.