Prosilci za azil opozarjajo na dvojna merila pri sprejemu beguncev

Ljubljana, 8. aprila - Način sprejema ukrajinskih beguncev je bolj human in racionalen kot sprejem beguncev iz drugih držav, prav tako za begunce iz Ukrajine veljajo bistveno bolj sproščeni pogoji, izhaja iz javnega pisma, ki so ga prosilci za azil iz azilnih domov Kotnikova in Vič danes naslovili na pristojne. Zahtevajo pravice, ki jim na papirju sicer že pripadajo.