Indeks SBI TOP trgovanje sklenil z rastjo

Ljubljana, 8. aprila - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil pri 1205,67 točke, kar je 0,62 odstotka več kot v četrtek. Vlagatelji so ustvarili 1,48 milijona evrov prometa, od tega skoraj milijon evrov z delnicami Krke. Delnice Krke so sicer edine v prvi kotaciji, ki so danes izgubile vrednost.