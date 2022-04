Rusija in Ukrajina kljub dogodkom v Buči pripravljeni na pogovore

Istanbul, 8. aprila - Rusija in Ukrajina sta pripravljeni nadaljevati pogovore, čeprav so poročila o množičnih pobojih v ukrajinskem mestu Buča upočasnile proces, je danes dejal neimenovan turški uradnik. Dodal je, da nekatera vprašanja ostajajo odprta, med drugim status regij Donbas in Krim ter varnostna jamstva, datum naslednjega kroga pogajanj pa še ni določen.