Policisti izsledili 29 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo

Murska Sobota, 8. aprila - Policisti so v četrtek izsledili 29 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Dva tuja državljana sta v vozilih tujih registracij prevažala 21 državljanov Indije in dva državljana Bangladeša, na nedovoljen način pa je v Slovenijo vstopilo še šest državljanov Afganistana.