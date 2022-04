Slovenijo bodo poživile številne prostovoljske aktivnosti od čiščenja do športa

Ljubljana/Kranj/Maribor/Cerknica/Koper, 9. aprila - Slovenijo bodo danes preplavili prostovoljci. Potekala bo namreč vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe, ki v več kot 80 krajih vključuje približno 200 prostovoljskih aktivnosti z različnih področij od čiščenja narave do športa. Skupno bo dejavnih več kot 500 organizacij od vrtcev in občin naprej in 5000 prostovoljcev.