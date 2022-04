V Stari mestni elektrarni premiera plesne predstave Preludij in fuge

Ljubljana, 11. aprila - V Stari mestni elektrarni bo ob 20. uri premiera predstave Mateje Rebolj in Magdalene Reiter Preludij in fuge. Avtorici se znova srečujeta kot zreli plesalki in koreografinji, ki vstopata v dialog vsaka s svojo performativno in osebno zgodovino, skupaj pa se dialoško srečujeta z Bachovo glasbo in naslavljata vprašanje telesa, zaznamovanega s časom.