Na Univerzi na Primorskem povečali število vpisnih mest za študente iz Ukrajine

Koper, 8. aprila - Na Univerzi na Primorskem so povečali število vpisnih mest za študente iz Ukrajine, ki jih vabijo k vpisu v študijske programe na vseh stopnjah študija v letu 2022/2023. Danes so objavili tudi povabilo potencialnim vlagateljem h vključitvi v štipendijski sklad, zanje lahko kandidirajo begunci iz Ukrajine, so sporočili z univerze.