Na voljo državne garancije podjetjem za blažitev posledic epidemije

Ljubljana, 8. aprila - Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu in na svoji spletni strani objavil razpis, prek katerega je na voljo za skupno 11,55 milijona evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije covida-19 na poslovanje.