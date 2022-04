V veljavi zakon, ki spreminja odmero najnižjega nadomestila za bolniško odsotnost

Ljubljana, 9. aprila - Z današnjim dnem je začel veljati spremenjeni zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki prinaša spremembe pri odmeri najnižjega nadomestila za bolniško odsotnost, in sicer v višini 60 odstotkov minimalne, in ne več zajamčene plače. V zakonodaji se s tem ukinja ta institut, ki se je pred spremembo zakona uporabljal le še v tem zakonu.