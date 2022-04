Slovenske orhideje bodo ob veliki noči ponovno krasile vatikansko baziliko

Ljubljana/Vatikan, 8. aprila - Slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič bosta tudi letos ob veliki noči s slovenskimi orhidejami okrasila baziliko svetega Petra v Vatikanu. Posebnost letošnje okrasitve bodo orhideje, pobarvane v živo rumeno barvo, in pisani cvetovi orhidej, ki bodo dopolnili tradicionalno belo-rumeno barvno kombinacijo.