Spirit za pomoč turističnim in gostinskim podjetjem namenja 10 milijonov evrov

Ljubljana, 8. aprila - Javna agencija Spirit Slovenija je danes objavila razpis za dolgo pričakovano pomoč mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti pri ponovnem zagonu po odpravi koronskih omejitev. Podjetjem je na voljo nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Rok za oddajo vlog je do vključno 22. aprila.