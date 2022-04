V Stožicah Hans Zimmer z ansamblom in orkestrom

Ljubljana, 10. aprila - V dvorani Stožice bo nocoj nastopil nemški avtor filmske glasbe Hans Zimmer. Glasbo je prispeval k številnim uspešnicam, kot so Gladiator, Tanka rdeča črta, Thelma in Louise ali Poslednji samuraj. V Ljubljani bo gostoval v okviru turneje Hans Zimmer Live, na kateri z lastnim ansamblom ter orkestrom in zborom do konca aprila potuje po Evropi.