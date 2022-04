Znanstveniki človeške kožne celice pomladili za 30 let

Cambridge, 8. aprila - Znanstveniki iz Cambridgea so za 30 let pomladili kožne celice 53-letne ženske. Verjamejo, da lahko v prihodnje enako storijo tudi z drugimi tkivi. Končni cilj nove študije je razviti zdravljenje s starostjo povezanih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in nevrološke motnje, poroča britanski BBC.