EU do zdaj v okviru sankcij proti Rusiji in Belorusiji zamrznila vsaj 30 milijard evrov premoženja

Bruselj, 8. aprila - Države članice EU so v okviru sankcij proti Rusiji in Belorusiji zamrznile za skoraj 30 milijard evrov premoženja oligarhov in podjetij iz obeh držav, je danes sporočila Evropska komisija. Poleg tega so blokirale okoli 196 milijard evrov transakcij. Podatki sicer niso popolni, saj jih vse države še niso sporočile.