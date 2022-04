Z zaključnimi besedami obrambe se sojenje zdravniku Miloševiču bliža koncu

Ljubljana, 8. aprila - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je z zaključnimi besedami obrambe nadaljevalo sojenje zdravniku Zoranu Miloševiču, obtoženemu nedovoljenega prejemanja daril in pranja denarja. Njegov zagovornik Milan Krstić je bil med drugim kritičen do poteka sojenja. Tožilstvo sicer zahteva zaporno kazen in začasno prepoved opravljanja zdravniškega poklica.