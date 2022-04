Bled, 8. aprila - Policija je preklicala iskanje pogrešane 81-letne Wang Yuling, ki je začasno bivala na Bledu in so jo pogrešali od 3. aprila. Gasilci so jo danes v iskalni akciji našli mrtvo na območju Sela pri Bledu. Glede na zbrana obvestila je tuja krivda izključena. Odrejena je bila obdukcija, so sporočili s Policijske uprave Kranj.