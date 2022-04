Ruska centralna banka nepričakovano znižala obrestno mero

Moskva, 8. aprila - Ruska centralna banka je danes nepričakovano znižala ključno obrestno mero z 20 na 17 odstotkov. Pred tem jo je po ruskem napadu na Ukrajino v luči zahodnih sankcij proti državi in negativnih učinkov na finančni sistem in inflacijo močno zvišala. V centralni banki pravijo, da so se tveganja za finančno stabilnost za zdaj nehala povečevati.