Poleti v Sloveniji 23. svetovno prvenstvo mladih rokometašic

Ljubljana, 8. aprila - Slovenija bo poleti gostila 23. rokometno svetovno prvenstvo za dekleta do 20 let. Tekmovanje, ki ga je Mednarodna rokometna zveza (IHF) razširila na 32 ekip, je na sporedu od 22. junija do 3. julija, potekalo pa bo v Celju (dvorani Golovec in Zlatorog), Laškem (dvorana Tri lilije) in Velenju (Rdeča dvorana).