Zaprtje javnega življenja v Šanghaju nova nevarnost za globalne dobavne verige

Šanghaj, 8. aprila - Skoraj popolno zaprtje javnega življenja v največjem kitajskem mestu Šanghaj, ki so ga spričo obsežnega izbruha okužb z novim koronavirusom oblasti uvedle konec marca in ta teden podaljšale za nedoločen čas, zavira dobavne tokove in gospodarsko dejavnost v državi. S tem predstavlja tudi nov udarec za močno omajane globalne dobavne verige.