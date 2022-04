Na Ljubljanski borzi v ospredju Krka

Ljubljana, 8. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,14 odstotka. Daleč najprometnejše so delnice Krke, s njimi je bilo sklenjenih za več kot 700.000 evrov poslov, se pa tudi edine v prvi kotaciji cenijo. Najbolj se dražijo delnice Cinkarne Celje.