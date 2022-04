Svetovne cene hrane marca na rekordni ravni

Rim, 8. aprila - Cene hrane so se marca občutno zvišale, ugotavlja Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Ruski napad na Ukrajino je tako povzročil hude pretrese na trgu hrane, predvsem pri najpomembnejših žitaricah in rastlinskih oljih. Indeks cen hrane, ki ga izračunava FAO, je tako dosegel najvišjo raven od začetka meritev v 1990.