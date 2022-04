V Škocjanu drevi odkritje obeležja misijonarju, raziskovalcu in rojaku Ignaciju Knobleharju

Škocjan, 9. aprila - V Škocjanu na Dolenjskem bodo na mestu pred cerkvijo, kjer je, preden so jo prestavili pred novozgrajeni Knobleharjev kulturni dom, stala bronasta skulptura misijonarja v Afriki, raziskovalca reke Nil in škocjanskega rojaka Ignacija Knobleharja, odkrili novo obeležje. To bo kamnita skulptura lokvanja s spominsko ploščo v obliki afriške celine.