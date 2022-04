Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 8. aprila - Vlagatelji na evropskih borzah so sledili zgledu, ki ga je v četrtek nastavil newyorški Wall Street. Vrednostni papirji čez lužo so se v četrtek tekom dneva zaradi strahu pred agresivnejšim zategovanjem monetarne politike v ZDA gibali pod gladino, nato pa so nadoknadili minus in trgovanje končali v zelenem.