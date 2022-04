Snežne razmere v visokogorju

Ob odjugi bodo danes še možni spontani snežni plazovi mokrega snega, to zlasti velja za višje predele in tudi senčne lege, kjer bo izrazitejša odjuga nastopila šele današnji dan. Nižje so na travnatih in dovolj strmih pobočjih možni tudi posamezni talni plazovi. Piha tudi okrepljen jugozahodnik, ki bo v visokogorju na vzhodnih in severnih pobočjih okrog grebenov in sedel gradil klože.

Tokrat ponoči zaradi vlažne odjuge snežna odeja ni pomrznila, izjema so le višji deli visokogorja. Sneg, ki je zapadel ob zadnjem poslabšanju, se je že precej sesedel in v sredogorju tudi stalil. Snežna odeja je zaradi odjuge južna in težka. Bolj zimsko je le okoli višjih vrhov visokogorja, kjer se najde še suh sneg. Grebeni so spihani in ponekod poledeneli.

Danes bo v zahodnih in južnih Julijskih Alpah ter v hribih Notranjske in severne Primorske pretežno oblačno, vrhovi bodo v megli. Čez dan bodo tam manjše padavine, meja sneženja bo na okoli 2000 metri nadmorske višine. Drugod bo sprva delno jasno, čez dan se bodo oblaki nabirali tudi po ostalih delih naših gora in hribov. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik! Temperatura na 1500 metri bo okoli 5, na 2500 metri pa okoli 0 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno in megleno. Dopoldne bodo le tu in tam manjše krajevne padavine, popoldne pa nas bo od severa dosegla hladna fronta s padavinami in hitro ter močno ohladitvijo. Možne bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo hitro spustila pod 1000 metri. Sprva bo še pihal okrepljen jugozahodnik, ki bo slabel in nato bo zapihal močan severni veter. Dopoldne bo še toplo, popoldne se bo hitro ohladilo in na 1500 metri bo okoli -2, na 2500 metri pa okoli -8 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, vrhovi visokogorja bodo občasno tudi v oblakih. Predvsem popoldne bo možna tudi kakšna snežna ploha. Sprva bo še pihal okrepljen severnik, ki bo čez dan počasi slabel. Zjutraj bo na 1500 metri okoli -5, na 2500 metri pa okoli -11 stopinj Celzija, čez dan se bo nekoliko ogrelo. V ponedeljek bo pretežno jasno. Zapihal bo zmeren jugozahodnik. Topleje bo. Temperatura na 1500 metri bo sredi dneva okoli 2, na 2500 metri pa okoli -2 stopinj Celzija.

Danes in sprva tudi jutri bo v gorah vlažno, južno in zelo vetrovno vreme. Snežno odejo bo zlasti v sredogorju hitro pobiralo. Do 10 centimetrov mokrega snega bo padlo le po višjih vrhovih visokogorja. Jutri pričakujemo zelo hiter vremenski preobrat! Okoli 11. ure bo severna gorstva dosegla izrazita hladna fronta. Do večera bo zapadlo od 10 do 30 centimetrov suhega snega, več na območju Julijskih Alp. Ob posameznih nevihtah bo padala tudi sodra in babje pšeno. Pihal bo tudi zmeren do močan severnik, ki bo prenašal sneg in na južnih pobočjih gradil snežne nanose. Nevarnost snežnih plazov bo nad okoli 1700 metri ostala zmerna, druge stopnje, nižje pa bo majhna, prve stopnje. Zlasti bo potrebna previdnost na področjih z napihanim snegom. Tudi v nedeljo se razmere ne bodo kaj dosti spremenile. Predvsem na južnih pobočjih sredogorja se bo sneg nekoliko nekoliko ojužil. Od ponedeljka naprej pa bo znova nastopila pomladanska situacija.