Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 8. aprila - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, dopoldne bo na vzhodu še povečini sončno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Proti poldnevu se bo od severa začel čez Slovenijo pomikati pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo spuščala, predvsem na Notranjskem in Kočevskem lahko tudi do okoli 500 metri nadmorske višine. Popoldne bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 12, popoldanske pa le od 1 do 6, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: V soboto zgodaj popoldne bo ob prehodu hladne fronte predvsem pod Karavankami in ponekod v severovzhodni Sloveniji severni veter lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Sunki burje na Primorskem bodo pozno popoldne in zvečer na izpostavljenih legah dosegli hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Obeti: V noči na nedeljo bodo padavine od severa povsod ponehale, ponehala bo tudi burja na Primorskem. V nedeljo bo sončno s hladnim jutrom, ki bo ponekod po kotlinah lahko megleno. V vzhodni polovici Slovenije bodo popoldne posamezne kratkotrajne plohe, ponekod bo pihal severni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, jutro bo hladno.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi čez zahodno in srednjo Evropo severno od Alp in bo v soboto od severa prešla Slovenijo. Od jugozahoda doteka k nam topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, več sonca bo vzhodneje od nas. V hribovitih sosednjih krajih Italije in v Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. V soboto bo hladna fronta s padavinami čez dan od severa zajela vse sosednje pokrajine. Ohladilo se bo. Ob Jadranu bo popoldne zapihala zmerna do močna burja.

Biovreme: V petek popoldne se bo vremenska obremenitev krepila. V soboto bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. Priporočamo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil.