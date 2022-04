Pink Floydi za Ukrajino s prvo novo pesmijo po letu 1994

Pariz, 8. aprila - Kultna britanska glasbena skupina Pink Floyd je po skoraj treh desetletjih danes objavila svojo prvo novo pesem in jo namenila Ukrajini. S pesmijo Hey, Hey, Rise-Up (Hej, hej, vstani) bodo zbirali sredstva za humanitarne namene, povezane z vojno v Ukrajini. To je prva avtorska glasba skupine Pink Floyd po albumu The Division Bell iz leta 1994.