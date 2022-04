Dnevnik: Preiskovalci NPU v četrtek ponovno na sedežu NLZOH

Ljubljana/Maribor, 8. aprila - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v četrtek ponovno obiskali sedež Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), poroča Dnevnik. Preiskave so povezane z verifikacijo hitrih antigenskih testov, preiskovalci pa so v četrtek zasegli in zavarovali elektronske naprave in podatke.