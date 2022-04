Ljubljana, 8. aprila - Pogovorni večer o zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, stanovanjski problematiki in spodbujanju digitalne vključenosti s poslanko Alenko Jeraj, predsednikom SDM Dominikom Štraklom, podpredsednikom SDM Andrejem Hoivikom in kandidatko Mojco Gregorič, bo danes ob 17. uri na Četrtni skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana, so sporočili iz SDS.