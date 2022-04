Anketa Parsifala za več medijev: SDS še vedno vodi, sledi Gibanje Svoboda

Ljubljana, 8. aprila - Po podatkih javnomnenjske ankete, ki jo je za Siol, Novo24TV in Planet TV opravila agencija Parsifal, na prvih treh mestih še vedno vztrajajo SDS, Gibanje Svoboda in SD. Parlamentarni prag bi prestopile še NSi, Levica, Povežimo Slovenijo in LMŠ.