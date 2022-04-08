Izidi teniških turnirjev (2)
Ljubljana, 8. aprila - Izidi teniških turnirjev (2).
* Charleston, WTA (888.636 dolarjev):
- 2. krog:
Ons Jabeur (Tun/4) - Emma Navarro (ZDA) 6:3, 6:2;
Magda Linette (Pol) - Leylah Fernandez (Kan/7) 3:6, 6:3, 6:4;
- osmina finala:
Amanda Anisimova (ZDA/15) - Arina Sabalenka (Blr/1) 3:6, 6:4, 6:3;
CoCo Vandeweghe (ZDA) - Jessica Pegula (ZDA/6) 6:4, 3:6, 6:4;
Belinda Benčič (Švi/10) - Madison Keys (ZFA/9) 6:4, 6:4;
Ons Jabeur (Tun/4) - Irina Begu (Rom) 6:3, 6:2;
Anhelina Kalinina (Ukr) - Alize Cornet (Fra/12) 7:6 (5), 7:5;
Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Karolina Pliškova (Češ/3) 6:3, 6:1;
Paula Badosa (Špa/2) - Claire Liu (ZDA) 3:6, 7:6 (8), 6:1;
* Houston, ATP (594.950 USD):
- 2. krog:
Frances Tiafoe (ZDA/6) - Pablo Cuevas (Uru) 5:7, 7:5, 7:6 (4);
John Isner (ZDA/4) - Steve Johnson (ZDA) 6:7 (1), 7:6 (4), 6:3;
Christian Garin (Čil/5) - Jordan Thompson (Avs) 3:6, 6:3, 6:3;
Taylor Fritz (ZDA/2) - Alejandro Tabilo (Čil) 6:1, 6:4;
* Bogota, WTA (239.477 dolarjev):
- 2. krog:
Irina Maria Bara (Rom) - Suzan Lamens (Niz) 6:0, 0:6, 6:4;
Maria Camila Osorio (Kol/1) - Ipek Oz (Tur) 6:3, 7:6 (4).
Kamila Rahimova (Rus) - Beatriz Haddad Maia (Bra/2) 4:6, 6:3, 6:4.