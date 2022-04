V sklad Grubinega memoriala so letos zbrali 15.700 evrov

Kranjska Gora, 8. aprila - Skupni znesek zbranih dobrodelnih sredstev v okviru Grubinega memoriala, ki so ga izpeljali tik pred začetkom letošnjega pokala Vitranc na smučišču Kekec v Kranjski Gori, znaša 15.700 evrov. Zbrana sredstva so namenili družini Jesenšek iz okolice Litije, sta sporočila organizatorja te prireditve, Rene Mlekuž in Domen Mavrič.