Izidi teniških turnirjev (1)
Ljubljana, 8. aprila - Izidi teniških turnirjev (1).
* Charleston, WTA (888.636 dolarjev):
- 2. krog:
Ons Jabeur (Tun/4) - Emma Navarro (ZDA) 6:3, 6:2;
Magda Linette (Pol) - Leylah Fernandez (Kan/7) 3:6, 6:3, 6:4;
- osmina finala:
Amanda Anisimova (ZDA/15) - Arina Sabalenka (Blr/1) 3:6, 6:4, 6:3;
CoCo Vandeweghe (ZDA) - Jessica Pegula (ZDA/6) 6:4, 3:6, 6:4;
Belinda Benčič (Švi/10) - Madison Keys (ZFA/9) 6:4, 6:4;
* Bogota, WTA (239.477 dolarjev):
- 2. krog:
Irina Maria Bara (Rom) - Suzan Lamens (Niz) 6:0, 0:6, 6:4;
Maria Camila Osorio (Kol/1) - Ipek Oz (Tur) 6:3, 7:6 (4).
Kamila Rahimova (Rus) - Beatriz Haddad Maia (Bra/2) 4:6, 6:3, 6:4.