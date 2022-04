Miami že prvi nosilec vzhodne konference

Miami, 8. aprila - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA prvi nosilci vzhodne konference, potem ko so Boston Celtics izgubili proti neposrednim tekmecem. Prvaki Milwaukee Bucks so v domači dvorani premagali Kelte s 127:121 in napredovali na drugo mesto, Boston je na vzhodu tretji. Izgubili so tudi Philadelphia 76ers, ki so zdaj četrti.