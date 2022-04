Zelenski: Razmere v Borodjanki še hujše kot v Buči

Kijev, 7. aprila - Razmere v Borodjanki, kraju severozahodno od Kijeva, ki so ga nedavno zapustile ruske sile, so še bolj strašne kot v Buči, kjer so ruski vojaki zagrešili poboje civilistov, je zvečer v videonagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Žrtev je še več," je dodal.