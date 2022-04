V rokometni ligi prvakov še pet Slovencev

Ljubljana, 7. aprila - Po današnjih povratnih rokometnih tekmah za uvrstitev v četrtfinale evropske lige prvakov so znane vse ekipe, ki so se prebile med osem. Barcelona, Kiel, Kielce in Aalborg so se v izločilne boje uvrstile po skupinskem delu, v torek sta se jima najprej pridružila Veszprem in Montpellier, danes pa še Flensburg in PSG.