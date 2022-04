Mladim Ukrajincem v Novem mestu tablice za lažje šolanje

Novo mesto, 7. aprila - Telekom Slovenije je predstavniku Slovenske karitas v Novem mestu predal donacijo za 100 tabličnih računalnikov za potrebe šolanja mladih Ukrajincev, ki so zatočišče našli v Sloveniji, so sporočili iz Slovenske karitas. Prve tablice so romale v roke šestim ukrajinskim osnovnošolcem, nastanjenim v Novem mestu.