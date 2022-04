Litovski veleposlanik spet v Kijevu

Kijev, 7. aprila - Litovski veleposlanik v Ukrajini Valdemaras Sarapinas se je, potem ko so se iz ukrajinske prestolnice umaknile ruske sile, danes vrnil v Kijev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sarapinas je eden od redkih diplomatov, ki se je vrnil v Kijev, še redkejše pa so države, ki so tam ohranile svoja predstavništva tudi med vojno.