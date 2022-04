Gornja Radgona, 8. aprila - Na sejmišču Pomurskega sejma se bodo ob 10. uri začeli sejmi Lov, Ribolov in Naturo, ki bodo letos potekali v znamenju ozaveščanja o pomenu narave in sobivanja v njej. Trajali bodo do nedelje, odprl pa jih bo predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.