Vlada sprejela predlog novele zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Ljubljana, 7. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo novele zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Ta med drugim vključuje e-poslovanje, s katerim želijo skrajšati postopek in tako omogočiti hitrejši dostop na trg dela, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.