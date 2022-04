Ministri EU za kmetijstvo o svežnju Pripravljeni na 55

Luxembourg, 7. aprila - Ministri EU za kmetijstvo so na zasedanju v Luksemburgu razpravljali o svežnju Pripravljeni na 55, poudarek so namenili kmetijskem vidiku revizije uredbe o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu. Dotaknili so se tudi drugih aktualnih tem, med njimi vpliva vojne v Ukrajini na kmetijske trge.